В Купишкском районе пожилая женщина проучила агитаторов с подарками

Перед выборами к жительнице Купишкского района пришли нежданные гости, которые принесли с подарками, на которых была партийная атрибутика. Пожилая женщина не растерялась и сказала агитаторам, что сама решит, за кого ей голосовать.

Delfi получил видео, на котором женщина рассказала о нежданных гостях.

"Позвонили в дверь. "Кто там?", – спрашиваю. "Мы пришли вас навестить (…)", – отвечают. Были женщины, поэтому я открыла. Говорю, может, какие мошенники средь бела дня. Мне говорят: "Принесли подарки по случаю выборов. Ходим, чтобы за нас голосовали". Говорю: "Я не знаю, за кого буду голосовать. Есть телевизор, два радио, третье на кухне. Кого выберем, посоветуемся с подругами", – сказала женщина.

Журналистам женщина сказала, что это было два месяца назад. Три гостьи не представились. "Они не представились, а я и не спрашивала. Говорю: "я умная, за кого захочу, за того и буду голосовать", – сказала она.

Пожилая женщина рассказала, что гостьи положили на стол подарки – вязаные носки, банки с консервированной спаржевой фасолью и вареньем, на которых было наклейки с красной розой как на символике социал-демократов.

В ГИК пожилая женщина не обращалась, только подругам рассказала.

"У меня есть еще эти вещи, только вишневое варенье я съела. У меня вишен нет", – сказала пенсионерка.

Несмотря на то, что визит был давно, у партии из-за такой агитации могут быть неприятности.

"Предвыборная кампания началась 10 апреля. По закону запрещается прямо или косвенно покупать голоса избирателей с помощью подарков и другого вознаграждения, призывать их приходить или не приходить на выборы, призывать голосовать за того или иного кандидата, список кандидатов и т.д. Возможно, это не совсем законные действия, несмотря на то, что это было давно, это было во время предвыборной кампании, когда такие подарки делать нельзя", – сказала глава Главизбиркома Лаура Матьйошайтите.

ГИК может расследовать даже такой дар как банка варенья.

"По закону, можно дарить открытки, календари, программу, биографию кандидата, наклейки с такой информацией. Варенья в этом списке нет – несмотря на наличие логотипа. Второй момент – в этом году у нас не разрешается дарить незначительные вещи, как в прошлый раз. (…) Поэтому такие действия могут расцениваться как подкуп избирателя", – сказала Матьйошайтите, призвав пожилую женщину обратиться в ГИК.

Председатель Социал-демократов Литвы Гинтаутас Палуцкас сказал, что о таких подарках узнал только от Delfi. "Я варенье не раздаю, хотя хотел бы бабушкам его подарить. Это делать приятно, но, если по закону нельзя, значит нельзя. Если кто-то для агитации или от чистого сердца это сделал, сейчас появилась проблема, я даже не знаю, как сейчас это расценить. Есть много кандидатов, одномандатников, еще больше – круг их поддержки", – сказал политик.

Он высказался за смягчение действующих правил агитации.

"Если ты сам сварил это варенье, какое-то небольшое количество, можно ли за варенье купить избирателя? Нет. Люди и за 200 евро к пенсии не продаются, а тут – варенье", – сказал Палуцкас.

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