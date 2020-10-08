Застреливший зубра политик избежал уголовной ответственности

Застреливший зубра и нанесший природе ущерб на сумму больше 36 000 евро политик из Утене Й.С. передан на поруки жены, так он избежал уголовной ответственности, а вопрос ответственности инспекторов по охране окружающей среды будет решать Департамент охраны окружающей среды.

Паневежский участковый суд 6 октября освободил Й.С. от уголовной ответственности. Напомним, что политика судили за убийство зубра в январе этого года. Зубр занесен в Красную книгу Литвы.

Сначала инспектор охраны природы составил протокол за нанесение природе ущерба, в соответствии с которым охотник должен был заплатить 12 198 евро. Однако в середине января в Паневежском районе был обнаружен малыш зубра, который вскоре умер. ДНК показало, что это был детеныш убитой Й.С. самки зубра. В результате за убийство кормящей малыша самки ущерб увеличили в три раза - до больше 36 500 евро.

26 февраля инспекторы обратились в прокуратуру, было начато расследование, которое возглавила прокурор Рима Матулёнене.

Й.С. подозревали в том, что он проявил преступную халатность, нарушил закон, выстрелив в неопознанную цель, и нанес природе огромный ущерб.

Й.С. свою вину признал, возместил часть ущерба – больше 26 000 евро, остальные деньги обещал выплатить до ноября 2021 года.

28 сентября Й.С. с супругой Л.С. подали прошение передать Й.С. на поруки жене и освободить от уголовного преследования.

Прокурор решила остановить расследование и обратилась в суд. 6 октября суд удовлетворил заявку супругов и передал Й.С. на поруки Л.С. на два года. Кроме того, Й.С. два года не сможет охотиться.

24 сентября прокуроры прекратили расследование в отношении инспекторов охраны окружающей среды, которых подозревали в том, что они не до конца выполнили свои обязанности в выяснении обстоятельств убийства зубра и назначили сумму ущерба в 3 раза меньше реальной. Поскольку положение было исправлено и подозреваемому придется заплатить реальный ущерб, государство никакого ущерба не понесло.

Прокурор постановил, что в данном случае действие инспекторов должна оценить дисциплинарная комиссия Департамента охраны окружающей среды.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!