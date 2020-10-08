Советник президента: дефицит бюджета следующего года составит 5-6%

Дефицит государственного бюджета Литвы этого года составит 8-9%, однако со следующего года он должен последовательно снижаться, пока через несколько лет бюджет не станет сбалансированным, говорит главный советник президента Симонас Крепшта. По его словам, в 2021 году дефицит бюджета должен составить 5-6%.

Советник сказал, что во время кризиса бюджетный дефицит оправдан, так как нужно амортизировать экономику и сохранить рабочие места.

"Контроль дефицита - обязательное условие, дефицит в этом году может составить 8-9%, но президет считает, что должна быть очевидная траектория в направлении снижения. В следующем году дефицит должен быть ниже, через несколько лет он должен приблизиться к сбалансированному", - сказал С. Крепшта в интервью радио LRT в четверг.

По словам советника, бюджет следующего года должен быть ориентирован на трансформацию экономики, оборону, снижение неравенства по доходам, следует понемногу повышать не облагающийся налогами уровень доходов, индексировать пенсии быстрее, чем растут зарплаты.

Кроме того, С. Крепшта сказал, что нужно стремиться к тому, чтобы к 2030 году на оборону выделялось 2,5% внутреннего валового продукта.

Бюджет на 2021 год правительство рассмотрит на следующей неделе, а до 17 октября он должен быть внесен в Сейм. Примет бюджет Сейм уже следующего созыва.

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