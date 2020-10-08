Глава МИД Литвы удивлен решением России объявить Тихановскую в розыск

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс удивлен решением России объявить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в розыск, и говорит, что нужно наблюдать, не попытается ли Москва задержать ее по международным каналам.

"Немного удивило, даже, наверное, как следует удивило. Зачем это делать?", - сказал BNS в среду глава литовской дипломатии.

Он добавил, что такими действиями Россия по-прежнему старается скомпрометировать белорусский Координационный совет (КС).

"Это делается в продолжение умаления, компрометирования КС. Это один из аспектов, чтобы не признавать его партнером в диалоге (...) Это досадно, так как КС - умеренный, не радикальный, не настроен против той же России", - сказал Л. Линкявичюс.

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По словам главы МИД, этим решением Россия четко показывает, что в случае приезда С. Тихановской в Беларусь или Россию она сразу же будет задержана.

Л. Линкявичюс также предупреждает, что Москва может попытаться задержать С. Тихановскую и по международным каналам.

"Этим вполне четко сказано, что она будет задержана, если поедет не только в Беларусь, но и в Россию, а, может быть, Россия попытается сделать это, как она любит, по каналам Интерпола", - сказал Л. Линкявичюс.

"Эту ситуацию нужно предотвратить, так как политизированного розыска быть не должно. Нужно наблюдать, чтобы этого не произошло. Она не так часто ездит, однако все же ездит", - добавил он.

Бывшая кандидат в президенты Беларуси С. Тихановская объявлена в России в розыск, однако в документах конкретно не указано, в чем ее обвиняют.

В Беларуси уже почти два месяца не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными.

После этих выборов С. Тихановская уехала в Литву.

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