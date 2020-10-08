Премьер Литвы: я рад, что моей жене смелости не занимать

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что его жена Сильвия Скверняле "смело" агитирует за кандидата Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Риту Тамашюнене. Правда, он признал, что перед тем, как написать слова поддержки Тамашюнене, жена с ним не советовалась.

"Не советовалась", – сказал в передаче "позиция" на Žinių radijаs премьер, отвечая на вопрос ведущего.

Сквернялис повторил, что он и сам будет голосовать за Тамашюнене, поэтому не видит в агитации жены ничего плохого.

"Поя жена в закрытой группе общины объяснила, поскольку не все жители знают, что этот политик 8 лет слышала о проблемах общины и не только о тех, которые касались дороги. (...) Я думаю, что люди, выбирая кандидата в парламент, должны знать, как он вел себя до выборов", – сказал премьер.

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По его словам, у его жены есть право высказать свое мнение, и как он сказал, не считает, что такая агитация компрометирует его как премьера.

"Не думаю. Я рад, что жена смело высказывает свое мнение и не поддается общему фейсбучному фону, где что-то говорят один-два человека, а остальные должны думать также", – сказал Сквернялис.

Он повторил, что на заседании правительства, при распределении средств из резерва, он не знал, какие улицы будут асфальтировать на эти деньги.

"Если бы я знал, я бы не участвовал в голосовании. Тогда, думаю, не было бы проблемы", – прибавил Сквернялис.

Напомним, что во вторник вечером в фейсбуке стали распространять фотографию слов супруги премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Сильвии Скверняле, которые были написаны в закрытой группе. Супруга премьера призывает голосовать за министра внутренних дел Риту Тамашюнене, "которая постоянно напоминала о проблемах с нашей дорогой работникам муниципалитета Вильнюсского района".

"Пользуясь случаем, прошу, чтобы в одномандатном округе вы голосовали за Риту Тамашюнене. Почему? Потому что этот человек постоянно напоминал о проблемах с нашей дорогой работникам муниципалитета Вильнюсского района. Благодаря ее усилиям у нас сейчас есть часть асфальта", – писала супруга Сквернялиса в закрытой группе Upės slėnis.

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