Четверг – последний день досрочного голосования в Литве

Четверг – последний день досрочного голосования на парламентских выборах в Литве. Будет продолжено голосование в специальных почтовых отделениях и на дому.

"Сегодня - последний день досрочного голосования в муниципалитетах, в других местах голосования, избиратели которые в день выборов не могут приехать на свой участок, еще могут проголосовать досрочно", – сказала глава Главизбиркома Лаура Матьйошайтите.

"Голосовать очень просто – надо принести документ, удостоверяющий личность, быть в маске, рекомендуется принести свою ручку, а голосовать можно в 70-ти местах по всей Литве, независимо от места жительства", – отметила глава комиссии.

На участках досрочно можно голосовать с 7 до 20 ч. Если у кого-то нет маски или ручки, их им выдадут на месте.

На этих выборах досрочное голосование длится целых 4 дня (раньше два).

На этот раз досрочно нельзя будет голосовать в зданиях большинства муниципалитетов, за исключением Вильнюсского самоуправления.

В Вильнюсе досрочно можно проголосовать в здании муниципалитета, на Саулетекё в Центре здоровья и спорта ВУ, на площади А.Сахарова у Дворца печати (Виршулишкес), в здании муниципалитета Вильнюсского района (ул. Ринктинес) и на Лукишкской площади.

В среду в Вильнюсе открылся еще один пункт голосования - на проспекте Саванорю, 124, на площадке "Паркуйся и езжай". Здесь можно голосовать, не выходя из машины. Голосовать надо приезжать одному.

В Каунасе можно голосовать в здании ратуши и Каунасском центре культуры (ул. Кястучё).

В Клайпеде голосование пройдет во Дворце рыбаков.

Муниципалитет Вильнюсского района также предусмотрел четыре места для голосования: на ул. Ринктинес в Вильнюсе, в Неменчине на ул. Швянчёню, 12, в Рудамине, на ул. Вильняус. 2 и в Лаворишкес, на ул. Лепос, 9.

Напомним, что в этом году на дому смогут голосовать не только инвалиды, люди старше 70 лете, которые не могут приехать на избирательный участок, но и жители больные коронавирусом или находящиеся в изоляции.

Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!