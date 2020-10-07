Россия объявила в розыск Светлану Тихановскую

МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в базе розыска ведомства.

В примечании указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса — какой, неизвестно. Возможно, она была объявлена в межгосударственный розыск властями Беларуси.

Кто такая Светлана Тихановская

Светлана Тихановская принимала участие в выборах президента Беларуси. По официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую отдали 10,1% голосов.

10 августа Светлана Тихановская в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. Тогда же председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик рассказал, что силовики охраняли объединенный штаб в день выборов в целях предотвратить покушение на жизнь Тихановской. На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.

По словам Тихановской, она вернется в Беларусь, когда поймет, что ее семья и она будут на родине в безопасности.

Пока же Тихановская проводит встречи с европейскими и американскими дипломатами. 29 сентября Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время его официального визита в Литву. На встрече глава государства обещал сделать все, что в его силах, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Беларуси. Через неделю, 6 октября, в Берлине с главой Координационного совета белорусской оппозиции встретилась канцлер Германии Ангела Меркель.

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