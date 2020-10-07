ЕК утвердила для Литвы помощь в 61 млн евро на коронавирусные исследования

BNS ru.DELFI.lt

Еврокомиссия (ЕК) утвердила для Литвы финансовую помощь в размере 61 млн евро на научные исследования, связанные с коронавирусом, технологическое развитие и производство.

Как сообщает ЕК, эта помощь выделена в рамках временной схемы финансовой помощи государству. Финансирование смогут получить предприятия, которые могут проводить подобные исследования или производить продукты. Помощь будет предоставляться в виде прямых дотаций. Ее получат предприятия по производству лекарств, включая вакцины, аппараты искусственной вентиляции легких, защитную одежду, средства диагности и дезинфекции и др. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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