Как сообщает ЕК, эта помощь выделена в рамках временной схемы финансовой помощи государству.
Финансирование смогут получить предприятия, которые могут проводить подобные исследования или производить продукты. Помощь будет предоставляться в виде прямых дотаций.
Ее получат предприятия по производству лекарств, включая вакцины, аппараты искусственной вентиляции легких, защитную одежду, средства диагности и дезинфекции и др.
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