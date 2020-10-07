Глава Ignitis grupe: мы открываем пути на фондовый рынок и другим госкомпаниям

Глава госэнергохолдинга Ignitis grupe, торги ценными бумагами которого в среду начнутся на Вильнюсской и Лондонской фондовых биржах, подчеркивает, что успешно реализованное первичное предложение акций (IPO) открывает пути на фондовый рынок и другим компаниям госкапитала.

"Нашу роль в данном случае - это роль ледокола или первопроходца, который должен проломить лед и показать. Я не могу прогнозировать, когда другие компании будут готовы, но однозначно мы являемся примером и откроем рынок для других. Это подняло компанию на совершенно иной уровень корпоративного управления и прозрачности, и в итоге рынки начинают верить и в компании государственного капитала", – сказал BNS в среду Дарюс Майкштенас.

По его словам, полученные от IPO почти 0,5 млрд евро уже поступили на счет компании, и сейчас нужно будет успешно использовать их в качестве инвестиций. По словам главы Ignitis grupe, сейчас у компании достаточно средств, поэтому в ближайшее время не планируется размещать новые эмиссии облигаций.

Холдинг, реализовавший первичное публичное предложение акций (Initial Public Offering, IPO) в объеме 20 млн единиц новых акций, которые составляют 26,9% всего акционерного капитала компании. 15% новых акций приобрел Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который стал самым крупным миноритарным акционером (4%).

Институционные инвесторы приобрели 18,131 млн акций и GDR Ignitis grupe, розничные инвесторы – 1,869 млн. акций.

Цена распространения акций холдинга составила 22,5 евро.

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