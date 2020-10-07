Жестокая экзекуция во дворе больницы: кошек закопали живьем

Шяуляйская больница решала вопрос живущих на ее территории бездомных кошек. Однако все закончилось жестоким выпадом – кошек закопали живьем. Служба защиты животных обратилась в полицию, а представители больницы сказали, что это результат недоговоренности с Шяуляйским домом опеки над животными.

Кошку с котятами на территории больницы опекала одна женщина. Она обратилась в Шяуляйский дом опеки над животными, большую часть кошек, которые там жили, переловили, а беременную кошку, которая потом привела котят, поймать не смогли – выяснилось, что ее с приплодом закопали живьем.

Нийоле Шкелене об этом рассказали пациенты больницы. Яму с трубами залили макрофлексом, а потом засыпали землей. Инцидент произошел 23 сентября. Узнав об этом, волонтеры организовали спасательную операцию.

Шкелене сказала, что спасти кошку и двух котят удалось, двое котят, как подозревают, погибли. Спасители подозревают, что такое решение приняли работники больницы. "К счастью, кошка с четырьмя котятами была спасена", – писала женщина.

Заместитель директора Вильнюсского отделения Литовского содружества опеки над животными Юрате Кайокайте сказала, что, вероятно, кошку с котятами закопали по распоряжению руководства больницы. В полицию было подано заявление в связи с жестоким обращением с животными.

Завхоз больницы Римвидас Варонас сказал, что они давно пытаются решить проблему бездомных животных на территории. Не раз персонал больницы просили не кормить бездомных животных.

Поскольку в яме появились кошки, по словам Варонаса, было решено засыпать яму. Предварительно работников Шяуляйского дома опеки над животными попросили поймать животных. Поэтому когда яму засыпали, были уверены, что всех кошек поймали.

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