Саммит ЕС-Украина: "впечатляющие" реформы и предложение Зеленского

Первый "живой" саммит с начала пандемии Евросоюз решил провести с Украиной. Как Зеленского встречали в Брюсселе, как оценивают его успехи в реформах и о чем договорились, — в репортаже DW.

В Брюсселе любят политический символизм. Первый с начала пандемии "живой" международный саммит в Евросоюзе решили провести с Украиной, обозначив тем самым значение отношений с Киевом. Об этом на пресс-конференции по итогам 22-го саммита ЕС-Украина заявил и президент Евросовета Шарль Мишель. Отметил это и президент Украины Владимир Зеленский, назвав встречу в Брюсселе дополнительным свидетельством "приоритетного внимания" ЕС к сотрудничеству с Украиной.

Что думают в Евросоюзе о реформах в Украине



Одной из главных тем были реформы в Украине. Судя по брифингам, которые ряд чиновников ЕС провел накануне, Зеленского в Брюсселе ожидали непростые вопросы в части борьбы с коррупцией и судебной реформы.

Впрочем, во время публичной части саммита на это ничто не указывало. "Наш разговор сегодня был основательным, дружественным, очень теплым и открытым", — отметил Зеленский. От руководства ЕС он услышал немало похвалы за реформы. Мишель напомнил о таких достижениях, как принятие законов о запуске рынка земли и регулировании банков, известный как "антиколомойский" закон. А в коммюнике саммита приветствуется начало работы Высшего антикоррупционного суда Украины в прошлом году.

"В борьбе с коррупцией вы продемонстрировали важные достижения, — заявил, обращаясь к Зеленскому, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, представлявший Еврокомиссию на саммите. — То, что вы сделали с начала вашей каденции, является впечатляющим".

Не обошлось и без критических замечаний, хотя они и были малозаметны за дипломатическими фразами. "Мы считаем, что независимая и эффективная судебная система критически важна, и мы продолжаем ожидать максимума от украинских властей, ведь это то, чего хочет украинский народ", — подчеркнул Боррель и добавил, что и в борьбе с коррупцией еще много чего следует сделать. А Шарль Мишель, отвечая на вопрос корреспондента DW, заявил, что объяснил Зеленскому принципы борьбы с коррупцией в ЕС. Первый из них — независимость антикоррупционных органов, которая и гарантирует эффективность их работы.

Существует ли угроза безвизовому режиму?



В последнее время критику в ЕС вызвало назначение Верховной радой членов комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Из-за этого в Украине даже разгорелись дискуссии, не окажется ли под угрозой безвизовый режим. Официальный ЕС действительно заявлял, что независимость и эффективность антикоррупционных органов — одно из ключевых условий визовой либерализации.

На пресс-конференции по итогам саммита Зеленский решил успокоить украинцев: "Партнеры из Евросоюза заверили, что безвизовому режиму ничто не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии". Впрочем, ни Мишель, ни Боррель этого публично не подтвердили. Нет этого и в общем заявлении саммита. Вместо этого в нем содержится очень осторожная формулировка: "Мы приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины. Мы подчеркнули важность продолжения выполнения критериев визовой либерализации и ускорения связанных с этим усилий в проведении реформ". В документе добавили, что стороны с нетерпением ожидают возобновления нормальной возможности путешествовать, когда это позволят эпидемиологические условия.

Экономическая интеграция Украины в ЕС



Еще одной темой стало углубление евроинтеграции Украины. На саммите не раз звучало, что за четыре года действия соглашения об ассоциации торговля между двумя сторонами выросла на 65%. О пересмотре условий договора, на котором настаивает Киев, на саммите говорили немного. "В соглашении об ассоциации еще есть много возможностей, которые можно использовать", — отметил Боррель. По его словам, речь идет о цифровой экономике, углублении торговли, "зеленой" трансформации и энергетике.

В итоге на саммите договорились провести в 2021 году всестороннюю оценку достижений соглашения об ассоциации. Приятной новостью для Киева стал и запуск Евросоюзом предварительной оценочной миссии касательно "промышленного безвиза". Если соответствующее соглашение подпишут, что Украина сможет торговать промышленной продукцией с ЕС на тех же условиях, что и страны Евросоюза между собой.

Обговорив з @eucopresident шляхи поглиблення секторальної інтеграції. Зокрема, інтеграцію до Єдиного цифрового ринку #ЄС, подальшу інтеграцію енергетичних ринків України та Євросоюзу, взаємодію щодо реалізації Європейського "зеленого" курсу. pic.twitter.com/Vc6m6IH71l — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2020

Донбасс, Крым и санкции против России



Традиционной темой были и Крым с Донбассом. В ЕС заверили Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины и непризнании незаконной аннексии Крыма. А в коммюнике напомнили, что санкции против России привязаны к выполнению минских соглашений. В вопросе Донбасса нынешние власти в Киеве только хвалили. "Президент Зеленский тяжело работает над разрешением конфликта и сделал значительные шаги. Мы призываем Россию сделать то же самое", — подчеркнул Мишель.

"Я рад, что Евросоюз принципиальной готов присоединиться к нашей инициативе о формате "Крымская платформа", — заявил Зеленский. Как известно, Киев хочет запустить международную платформу по деоккупации Крыма. Один из чиновников ЕС перед саммитом заявлял, что в Брюсселе пока не получили деталей этой инициативы. В коммюнике саммита она не упоминается.

Финансовая поддержка Украины Евросоюзом



Во время саммита подписали и ряд соглашений. По трем из них ЕС предоставит Украине 60 млн евро на развитие устойчивости регионов к гибридным угрозам и пандемии коронавируса, на поддержку гражданского общества и на содействие переходу к климатически нейтральной экономике. Также Еврокомиссия заявила о выделении 10 млн евро гумпомощи Востоку Украины.

Зеленский тоже решил приехать не с пустыми руками. Перед саммитом он заявил, что предложит Евросоюзу помощь в производстве вакцин от коронавируса, когда эффективные препараты будут разработаны. "У нас есть предприятия, готовые помогать, когда нам передадут вакцины. Мы готовы помогать странам ЕС в массовом производстве вакцин", — отметил Зеленский в интервью Politico, однако конкретные предприятия не назвал. Шарль Мишель на пресс-конференции заявил, что благодарен за предложение. "Мы готовы более конкретно изучить, как бы мы могли вместе достигать больших результатов", — добавил он.

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