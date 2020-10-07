В Литве зафиксированы рекордные продажи недвижимости

В сентябре рынок недвижимости в Литве показал невероятные результаты. Кажется, будто никакого карантина и коронавируса не было. В сентябре было зафиксировано максимальное количество сделок за последние несколько лет, сообщает Центр регистра.

"Благодаря такому сентябрьскому результату общий показатель за 2020 год будет немногим хуже чем в 2019 году", – сказал представитель Центра регистра Паулюс Рудзкис.

За 9 месяцев этого года в Литве зарегистрировали 90 400 сделок, на 4% меньше, чем за то же время в прошлом году (94 600). В сентябре зафиксировали 12 700 сделок – на 19% больше чем в сентябре 2019 года, на 7% больше, чем в августе.

"Этот результат обусловлен рынком земельных участков – это был лучший результат за последние несколько лет. Продажи частных домов также держатся на рекордной высоте", – сказал Рудзкис.

В этом году в Литве зафиксированы продажи 44 600 участков земли – на 1,5% меньше, чем в сентябре 2019 года (45 300). Только в сентябре было продано 6400 участков земли – на 27% больше, чем в сентябре 2019 г. и на 6% больше, чем в августе этого года.

За 9 месяцев этого года в Литве продали 9000 домов – на 2% больше, чем в прошлом году. В сентябре было продано 1300 жилых домов – на 19% больше чем в сентябре 2019 г. и на 1% больше, чем в августе этого года.

В сентябре было продано почти 3200 квартир - на 8% больше, чем в сентябре 2019 года и на 11,5% больше, чем в августе.

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