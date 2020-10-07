В магазине Maxima в Расейняй две недели маски покупателям будут выдавать бесплатно

После того как стало известно, что в Расейняй с пятницы на две недели могут ввести карантин, торговая сеть Maxima с 7 октября на протяжении двух недель будет раздавать покупателям маски бесплатно.

"Мы приняли такое решение, чтобы обеспечить безопасность покупателей и работников. Мы хотим попросить всех покупателей быть сознательными: правильно надевать маски, соблюдать безопасное расстояние, дезинфицировать руки и стараться реже ходить в магазин", – сказала представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

В сообщении напомнили, что в Расейняй действует место закупок Barbora Express, где можно забрать заказанные по интернету товары.

Представители Maxima указали, что в магазинах их сети соблюдают жесткие требования гигиены, а работники застрахованы специальным страхованием от коронавируса.

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