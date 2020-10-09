"Деконструкции пропаганды": теории заговора о событиях в Беларуси, достойные пера Джорджа Оруэлла

Сегодня в центре внимания кремлевская пропаганда о Беларуси. Для какой аудитории она предназначенa? Верят ли в это жители Беларуси? В передаче принимает участие руководитель отдела коммуникации и развития Европейского гуманитарного университета Максимас Милта и аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

Сразу после президентских выборов и последовавших за ними демонстраций протеста в Беларуси лояльные кремлю российские СМИ освещали события в Беларуси по-разному. Одни телеканалы поддерживали протестующих и критиковали Лукашенко, другие — поддерживали диктатора, а участников митингов называли хулиганами и преступниками. Судя по всему, сверху не было четких указаний, какой единой тактике надо следовать. Теперь уже очевидно, что крупные российские телеканалы дудят в одну дуду с объявившим себя президентом Лукашенко. Как кремлевские пропагандисты, так и сам Лукашенко неустанно продолжают доказывать, что беспорядки в Беларуси — это опасный заговор Литвы и других западных государств не только против него, но и против России. Вот несколько отрывков из российских и белорусских государственных СМИ.



Несколько недель назад Вы вернулись из Беларуси. Как бы Вы это описали, много ли людей верят в то, что мы услышали?

До 9 августа можно было с уверенностью утверждать, что влияние белорусских государственных СМИ, государственной пропаганды было достаточно сильным даже в городах Беларуси. Но так называемые выборы 9 августа и все то, что произошло потом, уже 60 дней мирных протестов, в которых белорусы демонстрируют свою решимость в борьбе не только за свое достоинство, но и за прозрачность выборов, показали, что вся ложь, которая целенаправленно транслировалась при помощи пропагандистских инструментов, больше не действует. Сообщения о том, что более 100 технических работников белорусских государственных теле- и радиоканалов покинули свои рабочие места, также являются очень важным знаком. Люди уходят из самой системы, понимая, что то, что произошло 9 августа и потом — это точка невозврата для всей Беларуси. То же самое можно сказать и о других СМИ, о телеканалах, государственных газетах второго, третьего плана. Например, сменился главный редактор самой старой белорусской государственной газеты «Звезда», свои посты покинули даже руководители частных радиостанций. Таким образом, мы видим, что режим на протяжении всех 26 лет пытался сделать свою пропаганду эффективным инструментом для управления обществом, обеспечения собственной стабильности, мнимого имиджа, но сегодня белорусской пропаганде никто не верит. Она стала объектом насмешек.

Вы думаете, это больше предназначено для российской аудитории? Может больше повлиять на Россию, чем на Беларусь?

Все что транслируется белорусскими СМИ и в подвластных режиму социальных сетях, телеграмм-каналах, напрямую связанных с пресс-службой Лукашенко, их новости, на мой взгляд, предназначены для ближайшего окружения Лукашенко. Ни один адекватный человек, который не хочет, чтобы его психическое здоровье пострадало от всех этих так называемых телепередач, не сможет смотреть эту ложь и информационный мусор больше чем полминуты. Что касается российской аудитории, то это не вызывает никаких сомнений. А приезд госпожи Симонян в Минск не был рядовым событием (М. Симонян — главный редактор телеканала «Russia Today», который называют рупором Кремля — прим. ред.). С ней приехала довольно большая команда специалистов «Russia Today», что подтвердил и сам Лукашенко. Мы видим, что с тех пор картина на Белорусском государственном телевидении сильно изменилась. Русскоязычные говорят, что жгут напалмом. Сюжеты, характерные для «Russia Today», теперь показывают во всех белорусских СМИ.

Господин Лауринавичюс, этот заговор запада все еще остается эффективным средством пропаганды?

Я не совсем согласен, такие неадекватные люди все-таки есть в Беларуси. Сколько их, трудно сказать, явно меньшинство, но они есть.

Слушая Максимаса, я тоже думал: как Вы оцениваете, верите ли? Может быть, Вы хотели бы верить, что это так?

M.Милта: Я пытаюсь основывать свое мнение на том, что видел сам за 50 дней пребывания в Минске. Я осознанно пытался общаться с социальными группами, к которым не принадлежу. При каждой возможности я разговаривал с водителями такси, а также с рабочими, пожилыми людьми. За 2 месяца в Минске мне не довелось встретить ни одного человека, который бы смотрел белорусскую государственную пропаганду и верил. Люди понимают, что это параллельная вселенная, параллельная реальность.

Господин Лауринавичюс, давайте продолжим о глобальном заговоре запада. Насколько это эффективно?

Это не особо эффективно даже в России. Но это нормальная модель, которую они транслируют, я бы сказал, не только своей внутренней, но и зарубежной аудитории, пытаясь оправдать свои действия. Но у других людей, не у тех неадекватных, есть память, и они помнят, что почти два месяца назад тот же Лукашенко, который сейчас твердит о заговоре запада, раньше говорил о заговоре Москвы. Для подтверждения того заговора есть гораздо больше фактов, разных материалов из соцсетей. Например, таких, что некоторые кандидаты, которые не были допущены к выборам, оказались именно московским проектом. В наши дни непросто что-либо скрыть. Еще один забавный факт: тот самый человек, который в 2010 году снял фильм «Крестный батька» и разнес в нем Лукашенко в пух и прах, показал его главарем мафии и кем только возможно, теперь в Минске защищает Лукашенко и делает все, чтобы показать, как на них нападает запад. Таких вещей много, но для адекватного, как говорит Максимас, человека, все понятно с первого взгляда. Но есть и неадекватные.

В последнее время они не только строят теории заговора о якобы грабительских целях Польши, Литвы и Запада в целом по отношению к Беларуси, но и открыто звенят оружием, прибегают к запугиванию. К Вашему вниманию очевидные примеры угроз.



Господин Лауринавичюс, какие мысли у Вас возникли?

В данном случае это предназначено исключительно для внутренней аудитории России: за границей враг, надо готовиться. Выделяются огромные финансовые ресурсы, вся пропаганда, чтобы подготовить общественность к возможному нападению НАТО. Это база, на которой построено все их государство и управление им. Мол, если не будет такого режима, придет НАТО, нападет на вас и уничтожит. Так что эта часть однозначно для внутренней аудитории России. А Лукашенко тоже поет ту же песню. Он пытается убедить не столько свой народ, сколько кремль в своей незаменимости как для пропаганды, так и для защиты от запада.

Угрожают не только военными действиями, но и экономическими мерами. Транслируют весть, что Литва, якобы, очень пожалеет о введении санкций против режима Лукашенко, так как потеряет огромные доходы от транзита. Русские потирают руки, ведь теперь белорусский транзит, возможно, пройдет через порт Санкт-Петербурга.



Максим, пока то, чем пугают, не происходит. Это всего лишь пропаганда?

Это не первый раз, когда Лукашенко угрожает Литве. Уже не первый год говорят, что «Беларуськалий» направит весь свой экспорт в другую сторону. Но возникают вопросы: мы видели примеры, как Беларусь импортировала нефть из Ирана, Венесуэлы, но то количество, которым белорусы пытались показать кремлю, что Лукашенко якобы может контролировать энергопоставки, оказались пустыми словами, потому что никакого реального, серьезного влияния на экономику эти действия не оказали. Если посчитать, что «Беларуськалий» — это третий по величине налогоплательщик в Беларуси, чуть ли не основной источник так называемой твердой валюты Беларуси, значит, каждое препятствие на экспортном пути этой компании, потеря доходов самым прямым образом отразится на белорусской экономике. Только в августе запасы золота в Беларуси иссякли на 15 процентов, потому что они были направлены на стабилизацию курса белорусского рубля, однако, он продолжает падать. Рубль потерял целых 30 процентов свой стоимости по сравнению с маем. Лукашенко может делать все, что захочет, может направлять потоки в порт Усть-Луга, но это напрямую отразится на его доходах. А это значит, что платить зарплату ОМОНу, силовым структурам, силовикам будет куда труднее. Вот и возникает вопрос, где логика, поможет ли это Лукашенко стабилизировать позиции в этом его управлении?

Господин Лауринавичюс, Вы можете что-то добавить?

В этой игре, которая сейчас ведется в Беларуси, сам Лукашенко отнюдь не игрок. Он — марионетка.

Он сдался с потрохами?

Да. Он марионетка, которая будет делать то, что скажет Россия. Поэтому нам надо смотреть, что Россия может сделать, а что нет. Да, у России есть интерес, она неоднократно давила на Лукашенко, принуждая это делать. Но есть несколько факторов: по утверждению экспертов, эти порты, о которых здесь говорится, не готовы перенять грузы, на это нужно время. Еще одна вещь, о которой уже говорил Максимас: почему в Беларуси произошло то, что произошло, по сравнению с 2015 годом? Одна из главных причин — Россия перестала платить за режим Лукашенко, она больше не хочет этого делать. А что касается грузов, то Беларусь везет их через Литву совсем не потому, что хочет поддержать литовскую экономику и не потому, что они наши друзья, а только потому, что это самый дешевый способ. Это означает, что разницу в цене, которая возникнет при перевозке через Усть-Луг или где-то еще, кому-то придется покрыть. Готова ли Россия за это платить? Я очень сомневаюсь.

M.Милта: Я хотел бы добавить к тому что сказал Марюс. Обещанный Путиным пакет поддержки в 1,5 миллиарда долларов на самом деле превратился в поддержку не в долларах, а в рублях, и не сразу, а по частям. Не в 2020, а в 2021 году. Это как раз и есть та сумма, на которую обесценились белорусские запасы золота только в августе. Действительно, эту разницу в доходах кому-то придется оплатить. Вряд ли у кремля есть средства на поддержку режима, который больше не может контролировать ситуацию так, как делает вид.

Конечно, если такие решения будут приняты. Еще один сюжет о том, как вице-председатель Государственной Думы России Петр Толстой оценивает тайную инаугурацию Лукашенко.

Господин Лауринавичюс, коротко о том, что Вы услышали. Не о «шайке», а о содержании?

Смешно. Если президенту приходится тайно проводить собственную инаугурацию, какой же он президент? Сам Лукашенко показал, что он больше не президент. Именно этой инаугурацией показал, а не чем-то еще, потому что формально до 5 или 6 ноября он бы считался достаточно легитимным президентом, хотя и предыдущие выборы не были совсем прозрачными. Но теперь он сам показал, что он больше не президент, а всего лишь главарь банды. Собралась все еще защищающая его банда, и как-то посвятила своего главаря.

M.Милта: Важно подчеркнуть, что это был очень плохой сигнал для ближайшего окружения Лукашенко. Даже своему ближайшему окружению он не может доказать, что может провести публичную инаугурацию. В 2006, 2015 годах мы тоже видели массовые протесты, но Лукашенко проводил инаугурации открыто. Приглашались дипломаты из России и других дружественных к Лукашенко стран. Теперь даже посла России не пригласили, а это тоже вызывает кое-какие вопросы.

Для пропаганды русские часто используют юмор, пародии. Сейчас Вы увидите отрывок из передачи на НТВ, где юмором даже не пахнет. Это циничное издевательство над белорусскими женщинами, над демонстрациями протеста и над избиением людей. «Юмористы» без зазрения совести подставили даже российскую актрису, которая потом плакала и извинилась.



И напоследок — вишенка на торте. Клип российских звезд и некоторых белорусских исполнителей «Любимую не отдают».



Не может. Потому что для всех белорусов и людей, наблюдающих за событиями в Беларуси, воспринимать все это всерьез просто невозможно. Белорусы видят, что 7 воскресений подряд на улицы Минска выходят более 100 тысяч человек, с 9 августа задержано более 13 тысяч, возбуждено 250 уголовных дел, в стране 68 политзаключенных. В конце концов, есть 6 жертв, 450 эпизодов пыток людей, эти эпизоды представлены ООН. Это реальные факты. А то, что показывает российская пропаганда и получающая прямую поддержку из России белорусская пропаганда — не более чем ложь и информационный мусор. Я думаю, даже Джордж Оруэлл позавидовал бы таким картинам. Вторая часть книги «1984» могла бы происходить в наше время в белорусской пропаганде. Потому что то, что происходит в пропагандистском пространстве Беларуси и России, просто уму непостижимо.

Марюс, как Вы считаете?

Могу сказать то же самое, но для меня это сюжет не из книги Оруэлла, а из «Бандитского Петербурга». Те же шуточки, та же музыка, та же пропаганда. Это чисто мафиозное государство. Государство Лукашенко было похожим, но не совсем таким, а теперь они хотят сделать, чтобы наша соседка Беларусь стала таким же мафиозным государством с мафиозной культурой, с бандитскими шуточками. Просто сборищем бандитов. И эта шайка, которая собралась на инаугурацию Лукашенко — они тоже бандиты. Они не могут быть нормальными людьми, если так истязают, убивают своих соотечественников. Они не люди, они бандиты.

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