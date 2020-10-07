Полиция вычислила двух священников подозреваемых в хранении детской порнографии

Паневежская прокуратура завершила расследование и передала в уголовное суд дело, в рамках которого священника Аукштайтийского региона обвиняют в хранении порнографических фотографий и видео с участием несовершеннолетних.

Расследование было начато после того как во время расследования другого подобного дела выяснилось, что фотографиями и видео такого содержания с другими контактами в Messenger обменивается один священник Шяуляйского епископства. В числе его адресатов был и священник прихода Паневежского епископства.

Отдельное расследование провели полицейские и прокуроры.

В ходе расследования в компьютере священника обнаружили фотографии и видео порнографического содержания. Инспекторы констатировали, что в 53 видео и фото изображены лица младше 18 лет. В их числе было 31 фото, которое входит в базу данных использования детей составленную Интерполом.



Расследование возглавлял прокурор Ричардас Юозайнис. Обвиняемый свою вину признал. Он сказал, что ему было известно, что присылать и хранить порнографические снимки и видео с несовершеннолетними запрещается, и сожалел о содеянном.

За такое правонарушение священник грозит штраф или лишение свободы на срок до 2 лет.

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