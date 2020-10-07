Супруга премьера Литвы призывает голосовать за Тамашюнене: благодаря ее усилиям у нас появилась часть асфальта

Во вторник вечером в фейсбуке стали распространять фотографию слов супруги премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Сильвии Скверняле, которые были написаны в закрытой группе. Супруга премьера призывает голосовать за министра внутренних дел Риту Тамашюнене, "которая постоянно напоминала о проблемах с нашей дорогой работникам муниципалитета Вильнюсского района".

"Пользуясь случаем, прошу, чтобы в одномандатном округе вы голосовали за Риту Тамашюнене. Почему? Потому что этот человек постоянно напоминал о проблемах с нашей дорогой работникам муниципалитета Вильнюсского района. Благодаря ее усилиям у нас сейчас есть часть асфальта", – писала супруга Сквернялиса в закрытой группе Upės slėnis.

Свою запись она отметила, как бесплатную политическую рекламу.

Delfi обратился за комментарием к пресс-секретарь Сквернялиса Томасу Бержинскасу. Он не отрицал, что эта запись настоящая, но комментировать ее не стал.

"Супруга премьера, как и каждый гражданин Литвы, имеет право высказывать свое мнение по разным вопросам. Это личное высказывание супруги премьера, поскольку я не ее представитель, комментировать эту запись не могу", – сказал Delfi Бержинскас.

По данным ГИК, глава МВД, член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Тамашюнене является кандидатом одномандатного округа в Неменчине. В этом округе нет ни одного кандидата Литовского союза крестьян и зеленых. Это одномандатный округ Сквернялиса.

Напомним, что портал 15min.lt провел исследование и выяснил, что почти 300 000 евро, выделенные на асфальтирование дорог в Вильнюсском районе, пошли на ул. Упес в деревне Смигляй, где живет Сквернялис.

"Муниципалитет Вильнюсского района сам решает, какие дороги асфальтировать на эти деньги", – сказал в декабре 2019 года премьер.

Главная комиссия по служебной этике прекратила расследование этого вопроса и приняла благоприятное для премьера решение.

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