Ситуация в Шяуляйском регионе непростая: коронавирус установили и у беременной и у недавно родившей женщины

Даля Пликуне ru.DELFI.lt

Foto: Tomas Preikša

Ситуация с коронавирусом в Шяуляйском регионе непростая. Врачи местной больницы работают в экстремальных условиях. В числе больных COVID-19 в этом районе есть и беременная и недавно родившая женщина.

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