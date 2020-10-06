Приближается отопительный сезон: таких низких цен не было уже 10 лет

Приближающийся отопительный сезон в Литве будет самым дешевым за последние 10 лет. В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде цены упали на 14-28%. Однако цена за отопление зависит не только от цены на кВт/ч теплоэнергии, но и от количества израсходованных кВт/ч.

Поставщики тепла уже позаботились о биотопливе, а на случай сильного похолодания они всегда могут использовать сжиженный газ – он также дешевый, сказал президент Литовской ассоциации поставщиков теплоэнергии Валдас Лукошявичюс.

"Цены будут хорошие. Будут ли хорошими счета, будет зависеть от климатических условий", – заметил он.

За год теплоэнергия в Каунасе подешевела на 27,5%, в Вильнюсе – на 20,4%, в Клайпеде – на 13,7%, а в Паневежисе – на 11%, в Шяуляй цена почти не изменилась. Вообще в октябре во всей Литве топление подешевело на 17%, по сравнению с октябрем 2019 года. А по сравнению с 2012 г., отопление стало в два раза дешевле, сообщает Государственная служба регулирования энергетики.



"Этот отопительный сезон мы встречаем рекордно низкими ценами. Подчеркиваю, рекордно. Такой низкой цены на отопление в Каунасе не было 23 года", – сказал представитель Kauno energijа Удрис Стасялка.

Во многих районах отопление незначительно подорожает.

В этом году осенью установилась теплая погода, поэтому отопительный сезон начнется позже. Обычно он начинается, когда средняя температура три дня подряд опускается ниже 10 градусов. Жители отдельных домов могут просить включить им отопление и раньше. В прошлом году отопительный сезон начался в конце сентября.

Цены на отопление регулируются по тому, какие расходы бывают у компаний. Лукошевичюс заметил что не во всех странах ситуация одинаковая, но во многих городах цены будут ниже.

"Во всех крупных городах цены будут намного ниже. Например, в Паневежисе на 10% меньше, чем в прошлом году, в Шяуляй на 6% меньше, в Мажейкяй – на 11%. В Вильнюсе цена также известна - на 2,6% меньше, в Каунасе – на 4%. А в маленьких городах есть и более высокие цены, но в пределах 10%", – сказал Лукошюс.

В октябре выше, чем в прошлом году цены были в Расейняй, Шакяй, Кельме, Лаздияй, в Пакруойском районе, в Швенченском, в Кайшядорском. Цены на отопление в разных районах иногда отличаются больше чем в два раза. Если в Каунасе 1 кВт/ч отопления стоит 3 цента, в Вильнюсе – 3,4, то в Биржай – 8,3 центов, в Шакяй – 7,6 центов, в Казлу Руде – 7,2 центов.

Представитель "Вильнюсских теплосетей" Мирославас Мечковскис сказал, что в этом году отопительный сезон с точки зрения цен может быть на 10-12% дешевле из-за снижения цен на биотопливо и газ.

Другие поставщики тепла придерживаются более осторожных прогнозов, но признают - таких низких цен еще не было.

"Весь сезон сложно оценить. Есть разные сделки - и краткосрочные, и долгосрочные. Кроме того, никто не знает, какой будет температура. Если говорить чисто о цене, то, вероятно, она будет ниже. Но никто не знает, как будут меняться цены на биотопливо, нужно ли будет подключать природный газ, если вдруг резко похолодает – тогда цена естественно вырастет", – сказал представитель Kauno energijа.

Представитель Klaipėdos energijа Арунас Любинавичюс сказал, что сейчас цена достаточно невысокая, пока используют только биотопливо.

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