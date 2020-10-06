В Вильнюсе открыт памятник литовскому партизану Раманаусукасу-Ванагасу

На Антакльнисском кладбище в Вильнюсе во вторник состоялось открытие памятника Адолфасасу Раманаускасу-Ванагасу, приуроченное ко второй годовщине захоронения его праха.

"Этот памятники А. Раманаускасу-Ванагасу - памятник и всем его соратникам (...) Сегодня мы можем выразить вечную благодарность и отдать дань уважения партизанскому командиру", - сказал президент Гитанас Науседа на торжественной церемонии.

В память об А. Раманаускасе-Ванагасе также была объявлена минута молчания, под музыку военного оркестра к памятнику от имени руководителей страны и других официальных лиц были возложены венки.

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Канцелярия правительства информировала BNS, что памятник обошелся примерно в 59,3 тыс. евро.

Останки А. Раманаускаса-Ванагаса были найдены в 2018 году на кладбище Нашлайчю в вильнюсском районе Антакальнис, 6 октября того же года они были захоронены в Пантеоне руководителей государства на Антакальнисском кладбище.

А. Раманаускас-Ванагас родился в 1918 году, партизаном он стал в 1945 году.

Пару лет спустя он возглавил Дайнавский партизанский округ, а в 1948 году был назначен командующим Южного партизанского округа Литвы. Еще год спустя А. Раманаускас-Ванагас стал заместителем председателя президиума Движения борьбы за свободу Литвы Йонаса Жемайтиса, а в начале 1950 года стал командующим Оборонных сил Движения.

В 1952–1953 годах А. Раманаускас-Ванагас ушел из активной вооруженной борьбы и скрывался с семьей до 1956 года, когда был задержан. После жестоких пыток был казнен в 1957 году.

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