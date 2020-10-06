Мэр Расейняй и министр просят врачей о помощи: у нас пожар

Мэр Расейнского района Андрюс Баутронис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига просят врачей о помощи. В Расейнском районе некому заботиться о пожилых людях в доме социальной опеки.

Мэр Расейняй в понедельник обратился за помощью к главе Минздрава.

"Вчера я звонил министру и сказал: в Блинструбишкес у нас пожар. У нас нет врачей, которые могли бы поехать туда, чтобы присматривать за пожилыми пациентами. Больше половины работников учреждения находится в изоляции или болеют, или взяли больничный. Мы обратились к министру, чтобы как можно скорее, если возможно, нам помогли с человеческими ресурсами", – сказал Баутронис.

По словам мэра, после обращения министра уже отозвались несколько врачей.

"Там уже согласовывают вопрос, когда приедет помощь. Больше всего помощи надо в Блинструбишкес. Больница предоставляет услуги, все там в порядке. Работает и поликлиника", – сказал мэр.

По его словам, в данной ситуации врачей Расейнского района не хватает.

"У нас нет столько людей. Часть работников Расейнской больницы в изоляции или болеют. Больница пока может предоставлять услуги, но если хотя бы один врач выпадает, приходится переформировывать услуги", – заметил Баутронис.

В Блинструбишкес нужны врачи и медсестры. Сейчас в этом доме престарелых болеют 40 пожилых людей.

"Сегодня проверяют остальных, у кого COVID-19 не был установлен. Посмотрим, как обстоят дела спустя две недели", – сказал мэр.

Министр здравоохранения обратился к общине врачей с просьбой о помощи.

"К сожалению, но вторая волна безжалостно захватывает самые уязвимые группы общества. Очень сложная ситуация сложилась в Расейняй. Коронавирус распространился в доме социальной опеки в Блинструбишкес. Здесь живут самые уязвимые члены общества. После того как заболел персонал, некому заботиться о пожилых людях. Муниципалитет не может найти врачей-помощников", – писал в фейсбуке Верига.

По его словам, министерство говорит о помощи с медучреждениями, однако во всех учреждениях сейчас немало работы.

"У нас нет механизмов, которые позволили бы направить туда врачей или выделить помощь. Поэтому обращаюсь публично и прошу врачей-волонтеров о помощи (достаточно иметь лицензию врача). Жду ваших вестей. Можете писать и мэру Расейняй", – писал Верига.

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