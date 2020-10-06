Литва вызывает для консультаций посла из Минска

Литва вызывает для консультаций своего посла из Минска Андрюса Пулокаса, сообщило Министерство иностранных дел.

"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Такое послание мы направили и белорусской стороне, с которой пока договорились, что временное приглашение послов для консультаций послужит сокращению напряжения и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на высшем посольском уровне. Вместе с поляками мы уже приняли решение пригласить послов из Минска для консультаций", – отметил в пресс-релизе глава МИД Линас Линкявичюс.

По словам министра, пока не удалось договориться о несокращении персонала, но, если Беларусь и далее будет этого требовать, будут предприняты адекватные – "зеркальные" – меры.

Все свои действия МИД и далее координирует с Польшей и другими странами-членами Евросоюза.

Как сообщил МИД Литвы, ведутся интенсивные консультации по требованиями минского режима о том, чтобы Литва и Польша сократили количество работников в своих посольствах в Беларуси.

Л. Линкявичюс провел телефонные беседы с главным уполномоченным по внешней политике ЕС Жозепом Бореллем и министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, а также с главой МИД Германии Хейко Маасом.

В данный момент ситуация также обсуждается с послами ЕС в Минске.

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