Литва осуждает нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Грузии

Литва озабочена ухудшением ситуации с правами человека на оккупированных Россией территориях Грузии – в Абхазии и Цхинвали, особенно в связи с осуществляемой разметкой "государственной границы", что ограничивает свободу передвижения, отметило Министерство иностранных дел Литвы.

МИД сообщил, что пятого октября Литва выступила на дебатах 45-ой сессии Совета по правам человека ООН по вопросу технической помощи и усиления спасения.

Постоянный представитель Литвы при ООН Андрюс Кривас выразил поддержку деятельности Бюро Главного комиссара по правам человека в предоставлении технической помощи Грузии и приветствовал сотрудничество Грузии с этим бюро.

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Литва также выразила большую озабоченность тем, что осуществляемая Россией незаконная разметка "государственной границы" на оккупированных территориях Грузии ограничивает свободу передвижения, оказывает негативное влияние на права людей на здравоохранение, образование и собственность.

Литва напомнила, что твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в границах, признанных в международном масштабе.

45-ая сессия Совета по правам человека ОНН началась 14 сентября и пройдет до 7 октября.

Цель Совета по правам человека – поощрять всеобщее уважение правам и свободам человека, реагировать на нарушения прав человека и выдвигать рекомендации.

Литва баллотируется в члены Совета по правам человека на период 2022-2024 годы, сейчас работает в совете в качестве наблюдателя.

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