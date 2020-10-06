В Паневежскую больницу приехал молодой человек с ножевыми ранениями в области спины

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Foto: Tomas Preikša

Департамент полиции Литвы информировал, что в больницу приехал и был госпитализирован молодой человек.

5 октября, в 21.50 ч., в Паневежскую больницу обратился молодой человек (2002 г.р.) с ножевыми ранениями в области спины. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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