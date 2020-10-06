5 октября, в 21.50 ч., в Паневежскую больницу обратился молодой человек (2002 г.р.) с ножевыми ранениями в области спины.

Начато расследование.

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