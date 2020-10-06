Полиция информировала, что рядом с телом было обнаружено законно хранившееся в доме ружье.
Начато расследование.
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5 октября, в 11.45 ч., в Клайпедском районе, в Даргужяй, в доме было обнаружено тело мужчины (1977 г.р.) с огнестрельным ранением в области груди.
Полиция информировала, что рядом с телом было обнаружено законно хранившееся в доме ружье.
Начато расследование.
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