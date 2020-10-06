В Литве продолжается досрочное голосование, в Вильнюсе предлагают разрешить голосовать в машинах

Во вторник в Литве продолжается досрочное голосование на выборах в парламент.

Председатель ГИК Лаура Матьйошайтите сказала, что в понедельник голосование проходило спокойно. "Мы не получали жалоб избирателей на большие очереди или на какие-то нарушения. Или мы такую информацию не получили, или на самом деле не было жалоб", – сказала она.

Избиратели во время досрочного голосования могут голосовать в любом месте, независимо от места жительства. Голосование начинается с 7 ч. и длится до 20 ч.

Во вторник после 7 ч. утра на Лукишкской площади в Вильнюсе в очереди стояли несколько десятков человек. В здании муниципалитета очередей не было.

Избирателей просят приходить в масках и приносить свои ручки, а также удостоверение личности. Если у кого-то нет маски или ручки, их ему выдадут.

На этих выборах досрочно можно голосовать 4 дня, обычно досрочное голосование длилось два дня.

На этот раз досрочно нельзя будет голосовать в зданиях большинства муниципалитетов, за исключением Вильнюсского самоуправления.

В Вильнюсе досрочно можно проголосовать в здании муниципалитета, на Саулетекё в Центре здоровья и спорта ВУ, на площади А.Сахарова у Дворца печати (Виршулишкес), в здании муниципалитета Вильнюсского района (ул. Ринктинес) и на Лукишкской площади.

В Каунасе можно голосовать в здании ратуши и Каунасском центре культуры (ул. Кястучё).

В Клайпеде голосование пройдет во Дворце рыбаков.

Муниципалитет Вильнюсского района также предусмотрел четыре места для голосования: на ул. Ринктинес в Вильнюсе, в Неменчине на ул. Швянчёню, 12, в Рудамине, на ул. Вильняус. 2 и в Лаворишкес, на ул. Летпос, 9.

6 октября ГИК рассмотрит предложение об открытии еще одного пункта голосования.

"С Вильнюсским муниципалитетом мы обсудили такой вариант - мобильное место голосования. В том месте, где на проспекте Саванорю раньше был мобильный пункт тестирования на коронавирус, хотят оборудовать специальное место голосования, куда можно проехать на машине и проголосовать", – сказала Матьйошайтите.

По ее словам, в таком пункте член комиссии проверит личность избирателя, выдаст ему документы, тот в машине заполнит бюллетени, заклеит конверт и передаст его члену комиссии. Если такое предложение одобрят, то такой пункт будет действовать в среду и в четверг.

Это будет пункт голосования для всех, а не для тех, кто находится в изоляции.

Напомним, что в этом году на дому смогут голосовать не только инвалиды, люди старше 70 лете, которые не могут приехать на избирательный участок, но и жители больные коронавирусом или находящиеся в изоляции.

Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября.

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