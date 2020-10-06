Синоптики: в Литву идет холодная масса воздуха

В ближайшие дни в Литве будет дуть сильный ветер, несмотря на то, что во вторник и в среду местами воздух еще прогреется до 19–20 градусов, в четверг уже значительно похолодает.

Во вторник днем погода немного улучшится. Ожидается переменная облачность. После обеда небо прояснится. Местами, наибольшая вероятность, что на западе, пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный ветер, на западе до 15–17 м/с, а вечером он успокоится и сменится на юго-восточный. Днем будет 15–19 градусов выше нуля.

В среду ночью в большинстве районов облака рассеются, осадков не ожидается. Только на западе увеличится облачность, но особых осадков не прогнозируют. Ночью на востоке местами прогнозируют туман. Утром будет 7–12 градусов.

В среду днем облачность увеличится по всей стране, во второй половине дня и вечером на западе во многих районах, а на востоке - местами, пройдут небольшие дожди. Усилится юго-восточный ветер. Днем будет тепло до 16–20 градусов.

В четверг будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут дожди. Ночью будет 8–13 градусов, а днем всего 13–17 градусов тепла.

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