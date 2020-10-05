Компания Lietuvos pastas банком не станет, но расширит финансовые услуги

Литовская почтовая компания Lietuvos pastas, по всей видимости, не станет специализированным банком, потому что эксперты установили, что такой сценарий не будет экономически выгодным, однако намечается расширить спектр финансовых услуг, предоставляемых компанией.

Об этом в понедельник сообщил министр транспорта Ярослав Наркевич, по словам которого, после анализа трех возможных вариантов, было установлено, что учреждние специализированного банка и создание почтовых электронных услуг не будет экономически выгодным.

"На сегодняшний день мы не видим выгодного направления в создании отдельного предприятия на базе Lietuvos pastas", - сказал Я. Наркевич в понедельник журналистам после встречи с правлением Lietuvos pastas.

По его словам, принято решение выбрать один из трех рассмотренных вариантов - расширение спектра предоставляемых Lietuvos pastas финансовых услуг, так как это потребует минимальных инвестиций.

Глава Lietuvos pastas Аста Сунгайлене сказала, что речь идет о четырех основных видах услуг: обналичивании денег и внесении на счет наличных денег, ежедневных денежных переводах и платежах, расчете картами и других банковских услугах в подразделениях сети.

"(...) Мы один из игроков с самой широкой сетью на рынке, мы можем предложить расчеты с компаниями, предоставляющими коммунальные и подобные услуги", - сказала журналистам А. Сунгайлене.

По ее словам, Lietuvos pastas уже в конце года предложит клиента возможность расчета банковскими картами во всех отделениях, а также услугу обналичивания небольших денежных сумм.

Как сказал Я. Наркевич, проведенной адвокатской конторой TGS Baltic анализ показал, что создание специализированного банка потребует более 31 млн евро инвестиций.

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