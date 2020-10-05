Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подорожала на 27%

На прошлой неделе в Литве средняя оптовая цена на электроэнергию, по сравнению с позапрошлой, выросла на 27%, такое же подорожание фиксировалось и в Латвии с Эстонией, сообщил литовский оператор энергопередающей системы Litgrid.

28 сентября - 4 октября электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 39,5 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию была такой же.

"На минувшей неделе значительно сократилось производство электроэнергии на крупнейшей электростанции Литвы – ТЭС Lietuvos elektrine в Электренай. Однако сократившееся производство не повысило количество электроэнергии, импортируемой в Литву, поскольку электроэнергия не экспортировалась в Польшу", – сказал для пресс-релиза директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

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Электроэнергия не экспортировалась в Польшу по причине планового ремонта перемычки LitPol Link.

В Литве потребление электроэнергии уменьшилось на 1% до 226 гигаватт-час. Производство электроэнергии упало на 9% до 103 гигаватт-часов. Местные электростанции обеспечили 46% потребностей страны в электроэнергии.

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