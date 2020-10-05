Предлагается изменить порядок изоляции для возвращающихся из-за границы

Комитет по управлению вопросами, связанными с COVID-19, предложит правительству Литвы установить, чтобы не нужно было изолироваться по прибытии из стран с высоким показателем заболеваемости коронавирусом, сообщил Министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Он подтвердил, что в среду правительству будет представлено предложение изменить порядок о формировании списка стран, затронутых вирусом: предлагается отказаться от нынешнего показателя в 25 случаев на 100 тыс. жителей.

"Соглашение было достигнуто и должно перерасти в правительственное постановление, в среду правительство это рассмотрит, отказ от показателя в 25 случаев на 100 тыс. жителей при необходимости изоляции в 14 дней. Вместо этого будет предложено вносить страну в список затронутых вирусом, если показатели заболеваемости коронавирусом в ней превысят показатели в нашей стране не менее чем на 10%", – заявил А. Верига на пресс-конференции в понедельник.

"Отдельно будут оцениваться третьи страны, с учетом объемов тестирования, и прочих показателей, поскольку действительно не в каждом случае можно доверять официальной информации, публикуемой страной", – сказал министр.

В данный момент в списке пораженных коронавирусом стран - 96 государств.

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