Минздрав Литвы: бесплатная диагностика и лечение ковид – и для тех, у кого нет страховки

ru.DELFI.lt

Koronaviruso tyrimas Foto: Stop kadras

Минздрав Литвы создал условия, необходимые для получения бесплатной диагностики и лечения от коронавируса людей без медицинской страховки.

Люди, у которых нет обязательного медицинского страхования, смогут бесплатно сдать тест и получить необходимое лечение в любом медицинском учреждении первого звена. Такое решение принял министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. Он обязал медучреждения предоставлять такие услуги вернувшимся из-за границы эмигрантам, безработным, которые не зарегистрированы в Службе занятости, и другим членам общества, у которых нет права на бесплатные медицинские услуги. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: