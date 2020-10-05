Министерство предлагает повысить минимальную зарплату на 35 евро

Пока Трехсторонний совет, в который входят представители правительства Литвы, работодателей и профсоюзов, вновь не достиг договоренности по вопросу повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ) в следующем году, Министерство социальной защиты и труда предлагает повысить ее на 35 евро (на 5,8%) до 642 евро (до уплаты налогов), а минимальную почасовую зарплату – на 0,21 евро (на 5,8%) до 3,93 евро.

По словам вице-министра Эгле Радишаускене, предложение представлено с учетом подсчетов Банка Литвы (Центробанка). Она отметила, что, вероятно, правительство рассмотрит повышение ММЗ на следующей неделе.

"Поскольку не было общего решения (Трехстороннего совета – BNS), то правительство формулирует позицию, предлагает установить 642 евро, как было указано Банком Литвы", – пояснила BNS в понедельник Э. Радишаускене.

Профсоюзы, предлагали повысить ММЗ на 56 евро до 663 евро (до уплаты налогов), между тем, представители бизнеса утверждают, что решение должно быть отложено по причине слишком неопределенной экономической ситуации и предстоящих в октябре выборов.

Трехсторонний совет решил, что соотношение ММЗ и средней заработной платы не должно быть меньше 45% и больше 50%.

Сейчас ММЗ составляет 607 евро (до уплаты налогов) - она была повышена в январе этого года.

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