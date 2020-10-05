В интернете – шокирующее видео: подростки устроили суд Линча

В интернете распространяют видео, на котором запечатлено насилие среди подростков. На этот раз в закрытой социальной сети появилось видео, на котором записано, как группа подростков избивает одного юношу.

На минутном видео видно, как в парке одного подростка окружает группа несовершеннолетних и с бранью пытаются выяснить, почему он, возможно, пытался изнасиловать их подругу. Подросток молчит, поэтому к нему подходит одна девушка и спрашивает: "Могу я тебе в....ть? Могу?" Не получив ответа, бьет его по лицу. Вскоре к ней присоединяются другие.

Подросток пытается бежать, но его догоняют и валят на землю, пинают ногами. Он кричит, что ему больно, но его продолжают бить. Однако тут кто-то из драчунов начинает успокаивать компанию, поэтому подростки расходятся, оставив пострадавшего лежать на земле.

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В социальной сети люди писали, что это, возможно, произошло недавно, в Каунасе, пострадавший получил травму позвоночника.

Представитель полиции Ревита Янавичюте сказала Delfi, что такое происшествие зафиксировано, его расследует каунасская полиция.

"Пока ведется расследование, собирают данные", – указала она.

Delfi напоминает, что в прошлую пятницу сообщалось о насилии подростка над пожилым человеком в Шяуляй.

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