Истребители НАТО трижды сопроводили российские военные самолеты

BNS ru.DELFI.lt

Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции альянса в странах Балтии, на прошлой неделе три раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.



В среду, четверг и пятницу истребители перехватили и опознали российский истребитель "СУ-34", два самолета разведки "ИЛ-20". Истребитель летел без летного плана, с выключенным транспондером, не поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, самолеты разведки следовали с выключенными транспондерами. Натовская миссия воздушного патрулирования осуществляется из Литвы и Эстонии. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: