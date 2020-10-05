"Эту неделю министр проведет в самоизоляции, поскольку он был членом официальной делегации и во время визита Э. Макрона у него был близкий контакт с заразившимся лицом из французской делегации", – сообщила BNS в понедельник представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене.

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Посольство Франции информировало BNS, что коронавирус был подтвержден у двух работников посольства Франции в Вильнюсе, которые были в составе делегации Э. Макрона, эти лица изолировались, а посольство Франции закрылось на несколько дней.

Пресс-служба посольства также сообщила, что вся делегация, прибывшая из Парижа, была обследована, результаты их тестов до отбытия были отрицательными.

Э. Макрон находился в Литве 28-29 сентября.

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