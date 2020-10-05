Из 27 тысяч находящихся в изоляции для голосования в Литве зарегистрировались 28 человек

Из 27 тысяч находящихся сейчас в изоляции в Литве граждан для голосования на парламентских выборах зарегистрировались лишь 28 избирателей, сообщили BNS в субботу в Главной избирательной комиссии (ГИК).

"У нас 28 зарегистрированных человек. Из них 19 болеют коронавирусом, у четырех был контакт с заболевшими, а пять вернулись из-за границы", – комментировала председатель ГИК Лаура Матьйошайтите.

По ее словам, низкая активность избирателей, находящихся в изоляции, могли определить несколько причин.

"Причины могут быть самыми различными – возможно люди не хотят публичности, ставить в известность о том, что находятся в изоляции. (...) Не секрет, что общественность по-разному оценивает этих лиц, которые находятся в самоизоляции, и иногда кажется, что это плохо, что от этого человека следует держаться на большой дистанции", – сказала глава ГИК.

"Другие, вероятно, решают, голосовать или нет", – пояснила она.

Как ранее отметили в ГИК, причиной мог быть и недостаток информации о необходимости регистрации, но глава комиссии с этим не согласна.

Она отмечает, что информация о выборах была представлена в различных сообщениях в СМИ, в социальных сетях, на сайтах ГИК, самоуправлений, больше информации было в тех самоуправлениях, где выявлены очаги.

В субботу ГИК призвала лиц, находящихся в самоизоляции, регистрироваться для голосования на дому, после заполнения специальной формы через электронную почту или посредством телефонного звонка.

Специальную форму можно скачать по адресу: https://bit.ly/2Ge2VEF. После заполнения ее необходимо прислать по электронному адресу balsuok@vrk.lt.

Если у людей в самоизоляции нет возможности распечатать форму заявления дома, то в таком случае достаточно написать электронное письмо по указанному адресу с указанием имени, фамилии, декларируемого места жительства, причины самоизоляции. Лицо также должно дать согласие на то, чтобы ГИК и Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) получили доступ к личным данным с целью создания избирательных списков.

При отсутствии интернета можно позвонить по номеру 1855.

В зависимости от предоставленной информации ГИК информирует членов комиссий, которые работают при голосовании на дому о том, какие средства личной защиты они должны использовать, чтобы безопасно провести процесс голосования на дому у самоизолированных.

Подобные заявления избиратели должны предоставить до 7 октября (включительно) для первого тура выборов и до 21 октября (включительно) накануне повторного голосования.

Те избиратели, которые будут голосовать на ином избирательном участке, чем тот, в списки которого они внесены, должны представить эту форму до 6 октября (включительно) для первого тура выборов и до 20 октября (включительно) накануне повторного голосования.

По новейшим данным НЦОЗ, на выходных в самоизоляции находились 27 тыс. 332 человека.

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