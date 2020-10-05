В Литве началось досрочное голосование на парламентских выборах: люди с утра стоят в очередях

5 октября, в 7 ч. утра, во всей Литве началось досрочное голосование на парламентских выборах. В одном из таких мест – на Лукишкской площади столицы журналисты Delfi общались с избирателями. Люди настроены позитивно, хотя и надеются на перемены.

В 6.50 ч. на Лукишкской площади в очереди стояли около 10 человек. Ровно в 7 ч. еще никто не проголосовал, поскольку членам комиссии не удавалось подключиться к системе.

После 7 ч. дело наладилось – вошел первый избиратель.

После голосования она коротко ответила на вопрос, сказав, что надеется что после выборов в Литве станет лучше.

Проголосовавший пенсионер был более категоричным: "Должна в Литве жизнь стать лучше, потому что я пришел голосовать. Должно быть лучше".

Стоявшие в очереди девушки также были настроены позитивно.

"Потому что мы вообще рады возможности прийти в центр Вильнюса и проголосовать перед работой. И без больших очередей и давки, отдав свой голос, начать эту красивую неделю", – сказала одна из девушек.

Ее коллега сказала, что дополнительные меры безопасности ее от голосования не отпугнули.

В понедельник утром голосовала и глава организации "Белые перчатки" Мария Шарайте. Она сказала, что уже сейчас видит - избиратели могут быть недовольны необходимостью стоять в очереди.

"Сегодня утро приятное. Но если подумать, какой будет очередь днем и к вечеру, то точно могут начаться недоразумения, люди могут сердиться", – сказала Delfi Шарайте. На вопрос, будет ли жизнь в Литве после выборов лучше, она сказала, что на это всегда надо надеяться.

Волонтер "Белых перчаток" сказал Delfi, что его даже удивили избыточные требования безопасности, которые соблюдают члены комиссии.

"Например, ручку откладывают в сторону после использования и это после того как руки всем 7 раз продезинфицировали", – иронизировал молодой человек.

Он сказал, что ему в Литве итак хорошо жить, он ни на что не жалуется.

Досрочное голосование в Литве будет проходить с понедельника по четверг, каждый день с 7 до 20 ч.

Избирателей просят приходить в масках и приносить свои ручки, а также удостоверение личности.

Если у кого-то нет маски или ручки, их ему выдадут.

Досрочно можно голосовать в любом месте, независимо от места декларации места жительства.

В день выборов можно голосовать только на избирательных участках своего округа.

На этот раз досрочно нельзя будет голосовать в зданиях большинства муниципалитетов, за исключением Вильнюсского самоуправления.

В Вильнюсе досрочно можно проголосовать в здании муниципалитета, на Саулетекё в Центре здоровья и спорта ВУ, на площади А.Сахарова у Дворца печати (Виршулишкес), в здании муниципалитета Вильнюсского района (ул. Ринктинес) и на Лукишкской площади.

В Каунасе можно голосовать в здании ратуши и Каунасском центре культуры (ул. Кястучё). В Клайпеде голосование пройдет во Дворце рыбаков.

Муниципалитет Вильнюсского района также предусмотрел четыре места для голосования: на ул. Ринктинес в Вильнюсе, в Неменчине на ул. Швянчёню, 12, в Рудамине, на ул. Вильняус. 2 и в Лаворишкес, на ул. Летпос, 9.

Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября.

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