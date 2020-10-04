Ассоциация инвесторов: IPO Ignitis grupe – историческое событие на рынке капитала Литвы

Проведенное госэнергогруппой Ignitis grupe первичное публичное предложение акций (Initial Public Offering, IPO) и планирующийся на следующей неделе дебют акций предприятия на бирже - это историческое событие на рынка капитала Литвы, утверждает Ассоциация инвесторов.

"Несмотря на то, что размещение акций состоялось на нижней границе заявленной ранее цены, не нужно обесценивать достижения - Ignitis grupe стала самой ценной листингуемой в странах Балтии компанией, а ее акции, без сомнения, будут самыми ликвидными на бирже", - сказала для пресс-релиза член правления Ассоциации инвесторов Сигита Пранцкенайте.

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Окончательная цена IPO Ignitis grupe составляет 22,5 евро за акцию и глобальную депозитарную расписку (англ. global depository receipts, GDR), а предложение включает в себя 20 млн единиц акций, которые составят 26,9% всего выпущенного компанийе акционерного капитала. Общие доходы компании, которые подлежат получению от предложения, составят 450 млн евро, а чистые доходы за вычетом связанных с распространением комиссионных, составят около 438 млн евро.

По словам главы подразделения по управлению инвестициями INVL Asset Management Вайдотаса Рукаса, окончательная цена IPO и число подписанных инвесторами акций не удивили.

"Цена не удивила, такая была ее индикация, и в последние часы предложения она не поменялась. Размещенное число акций тоже в пределах плана, поэтому каких-то неожиданностей здесь нет", - сказал BNS В. Рукас.

Во время предложения инвесторы подписались на 18,131 млн акций и GDR. 15% вновь выпущенных акций за 67,5 млн евро купил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который стал крупнейшим миноритарием Ignitis grupe.

Розничные инвесторы во время предложения подписались на 1,869 млн акций - 9,3% всех подписанных во время IPO акций. В предложении участвовало 6827 розничных инвесторов, из них 4691 - из Литвы, 1836 – из Эстонии, 300 – из Латвии. Розничным инвесторам было выделено по 100% подписанных акций.

"Это крупнейшее IPO в странах Балтии, и я надеюсь, что это побудит листинг других государственных и частных компаний (...) Нужно радоваться, что предложение Ignitis grupe привлекло на рынок новых розничных инвесторов из Литвы, хотя это и не сопоставимо с 13 тыс. инвесторами в Таллинский порт", - сказала С. Пранцкенайте.

Портовая компания Tallinna Sadam, которая в 2018 году вышла на эстонскую биржу, привлекла почти 150 млн евро.

Ожидается, что листинг ценных бумаг Ignitis grupe на Вильнюсской бирже Nasdaq и Лондонской бирже начнется 7 октября. Рыночная капитализация копании после начала условной торговли на бирже составит примерно 1,671 млрд евро.

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