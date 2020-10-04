Ученый о происхождении коронавируса: пока существует три теории

Пандемия заставила нас больше интересоваться находящимися поблизости микроорганизмами. Поднимать вопросы о том, чем вирусы отличаются от бактерий, и сомневаться, что мы все-таки не хозяева этого мира. Трудно признать, потому что, согласно концепции жизни, вирусы не считаются формой жизни. Итак, как они работают? Дождемся ли мы нового вируса? Когда вернется чума? И каким теориям возникновения COVID-19 верят ученые?

Об этом в передаче Žinių radijo "Будущее принадлежит тем" с микробиологом медицинского факультета Вильнюсского университета док. Томасом Качергисом поговорил ведущий Игнас Клеюс.

Как изменилось отношение к вирусам с начала глобальной пандемии COVID-19?

По словам Т. Качергиса, в его курсе микробиологии ничего кардинально не изменилось и все еще больше внимания уделяется бактериям.

"Например, мы до сих пор основываем семинары и лабораторные работы на бактериальных инфекциях - как из-за характера работы, так и из-за безопасности. Работа с вирусами, особенно для студентов, была бы действительно опасной".

Говоря об отсутствии инфраструктуры для проведения вирусных исследований, он упомянул, в частности, о необходимости определенного уровня лаборатории биобезопасности.

"Прежде всего, они должны обеспечить безопасность людей, работающих с этими вирусами. Эта инфраструктура, с финансовой точки зрения, достаточно дорогая, поэтому ее было бы очень сложно развивать. Экономически жизнеспособные страны - как Европа, так и Соединенные Штаты - могут содержать такие лаборатории и иметь возможность проводить такие исследования. Так что для Литвы это слишком дорого".

На вопрос, почему он решил изучать вирусы, а не бактерии, инфекции которых встречаются гораздо чаще, доцент ответил, что это произошло случайно и при определенных обстоятельствах.

"Фактически, моим научным руководителем был профессор Амброзайтис (руководитель клиники инфекционных заболеваний - Delfi), и он предложил тему устойчивости к противомикробным препаратам, в частности бактериям, для моей диссертации. Мне пришлось ехать в Данию и заниматься этой работой, но оказалось, что проект исследователя, который должен был меня принять, не был одобрен, и он не получил финансирования. Итак, мне пришлось выбрать альтернативу, и Амброзайтис предложил поехать в Америку профессору Стефану Гравенштейну, который работал с вирусом гриппа. Именно там и начался мой путь вирусолога", - открыл он.

Согласно критериям определения жизни, говорит Т. Качергис, вирус не является формой жизни, потому что мы понимаем жизнь как клеточную форму, а клетка имеет определенные структуры, органоиды, которые выполняют определенные функции, а вирусы очень просты по своей структуре.

"Они состоят только из генетического материала, нуклеиновой кислоты и белковой оболочки. На самом деле вирусы не имеют клеточной структуры и поэтому не соответствуют критериям, официально установленным некоторыми организациями".

По его словам, вирус можно было бы признать какой-то формой жизни, если только нуклеиновая кислота была признана основой жизни.

На вопрос о том, как работают вирусы, он объяснил, что они имеют очень простую структуру, состоящую только из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки.

"Принципиальное отличие от всех других микроорганизмов, таких как бактерии, микроскопические грибы, которые также вызывают заболевания у человека, - вирусы способны проникать в клетку, т.е. они внутриклеточные паразиты. Другими словами, он захватывает весь биохимический аппарат клетки, в данном случае хозяина, например синтез белков, и осуществляет собственный синтез вирусных белков, захватывая рибосомы клетки. Эти вещи выделяются больше всего, когда мы сравниваем вирусы с другими микроорганизмами. Вирусы на самом деле являются генетическими паразитами, которые паразитируют на живых клетках и не могут выжить без них".

Человечество постоянно сталкивалось с коронавирусами

Т. Качергис сказал, что те коронавирусы, которые были впервые идентифицированы вирусологическими методами с 1966 года, действительно существовали до их идентификации.

"Человечество постоянно сталкивалось с ними. Первый (коронавирус - Delfi) был обнаружен в 1966 году, но оказалось, что он вызывает легкие инфекции верхних дыхательных путей и не представляет серьезной опасности для здоровья. Однако то, какое воздействие он окажет на организм, определяется специфичностью вируса к определенным рецепторам в организме человека.

Говоря о тех постоянно циркулирующих коронавирусах, которые возникают каждый год зимой и осенью, у них просто разные мишени, разные молекулы на эпителиальных клетках, к которым они прикрепляются. В то время как новый вирус, включая первый вирус SARS, имеет конкретную цель".

Следовательно, по мнению специалиста, проблема заключается в том, что указанный рецептор очень широко распространен в организме и находится на различных клетках. В частности, по словам доцента, он обнаруживается в основном на эпителиальных клетках дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и других местах.

"Не исключено, что все эти различные симптомы заболевания, связанного с инфекцией COVID-19, вызваны тем, что вирус может проникать в различные клетки. Попадая в кровоток, он может попасть в различные органы, их клетки через кровоток и вызвать патологии органов".

На вопрос, что, по его мнению, может быть дальнейшим направлением мутации коронавируса, микробиолог не захотел делать скоропостижных выводов.

"С начала пандемии прошло всего шесть месяцев, поэтому трудно делать выводы о том, в каком направлении он изменится или не изменится вовсе. Однако генетическое тестирование вирусов SARS-COV-2, секретируемых из дыхательных путей человека, продолжается, и они показывают, что эти мутации продолжаются, но они не настолько радикальны, чтобы вызывать такие изменения при изменении некоторых характеристик вируса.

Чаще всего это точечные мутации, скорее всего, из-за того, что вирусный фермент, необходимый для репликации своего генетического материала, просто совершает определенные ошибки в процессе синтеза. Это приводит к точечным мутациям, но они не имеют кардинального значения".

В настоящее время, как сказал Т. Качергис, различают три линии по мутациям, произошедшим с начала пандемии.

"В начале пандемии в Китае доминировал так называемый вариант S, затем он изменился на вариант L, и теперь в Европе преобладает вариант G. Следовательно, существует генетический вариант, который более приспособлен для распространения среди людей. Произошли изменения в области гена, кодирующего репликацию вируса. Есть опасения, что это изменение может сделать вирус нечувствительным к одному из препаратов, которые сейчас используются, т.е. ремдесивир, подавляющий репликазы коронавируса".

Поэтому, по словам исследователя, больше беспокоит именно эта проблема, но других существенных изменений из-за изменения вируса нет.

"Что касается происхождения вируса, существует три теории. Одна из теорий состоит в том, что этот вирус возник в результате естественного отбора у животных и "прыгнул" в человеческую популяцию. Это также показывают генетические исследования, которые ясно показывают, что этот вирус происходит от коронавирусов, циркулирующих у летучих мышей.

Вторая теория заключается в том, что этот вирус какое-то время циркулировал среди животных и "прыгнул" на людей, а неопознанный он мог циркулировать в их организме в течение некоторого времени, прежде чем адаптироваться для распространения среди людей. Эти скачки между людьми могли быть эпизодическими, когда они даже не чувствовали симптомов, а были просто носителями".

Он также процитировал третью теорию, которая, по его мнению, скорее, является теорией заговора, что вирус возник в лаборатории в Ухане, Китай, где работали над вирусом SARS-COV-1.

"Эта теория утверждает, что вирус мог быть культивирован в клетках человека, и со временем, просто путем форсирования и выращивания его в человеческих клетках, делая так называемые проходы, он был специально адаптирован к рецептору фермента ангиотензина II, о котором я упоминал. Однако эта теория официально опровергнута", - заключил он.

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