В Литве более 40 активных очагов COVID-19, их может быть больше

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Vidmantas Balkūnas

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в настоящее время в Литве зарегистрировано около 40 активных очагов COVID-19, причем только за последний день было зарегистрировано 7 новых.

Как сообщила BNS в субботу представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, в будущем это число будет расти. "Количество активных очагов постоянно меняется, поскольку между пациентами ежедневно обнаруживаются новые связи - сначала те случаи, которые мы не считали очагами, позже мы обнаруживаем, что они связаны, и уже тогда это становится очагом", - сказала представитель НЦОЗ. "Если люди будут продолжать вести такую социально активную жизнь, как показывают нынешние примеры, можно с уверенностью предположить, что количество очагом увеличится - они перейдут из мест отдыха на рабочие места", - добавила она. Статьи по теме: В Литве установили 104 новых случая коронавируса По словам Ю. Петравичене, в Литве также около 15 притихших очагов - за последние две недели новых случаев коронавируса не выявлено, но должно пройти 28 дней, чтобы они считались неактивными. За минувшие сутки в стране подтверждено 104 новых случая коронавируса. Три новых очага установлены в Вильнюсе, три - в Каунасе и один - в Шяуляйском уезде. В Литве подтверждено 5185 случаев COVID-19, 2577 человек все еще болеют, а 2495 выздоровели. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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