Дождь и ветер уменьшили загрязнение воздуха, но ситуация может ухудшиться в начале недели

Агентство по охране окружающей среды сообщило BNS, что дождь и сильный ветер развеяли резко увеличившееся загрязнение воздуха, зафиксированное в Литве в последние дни.

"Все началось с дождя в субботу вечером, а сегодня прогнозируется довольно сильный ветер, это тоже спасает. (...) На данный момент опасность миновала. Вчера вечером мы заметили, что концентрация твердых частиц снижается", - пояснила Вильма Бимбайте, руководитель отдела оценки качества воздуха.

"В воскресенье не будет превышения суточной нормы по уровню твердых частиц, потому что по текущим концентрациям я вижу, что ситуация в корне изменилась. (...) Воздушная масса изменилась - грязная воздушная масса переместилась дальше на восток, и теперь мы получаем более чистую воздушную массу с юга, поэтому мы можем наслаждаться как теплом, так и хорошей погодой", - добавила она.

По словам В. Бимбайте, с четверга концентрация твердых частиц в Литве была в три раза выше, а в некоторых местах - в четыре раза.

Однако она подчеркнула, что в понедельник и вторник уровень загрязнения воздуха может снова повыситься.

"Эти загрязнители могут вернуться, но их концентрация будет ниже, чем, например, в пятницу", - прокомментировала начальница отдела оценки качества воздуха Агентства по охране окружающей среды.

По ее словам, повышенное загрязнение в Литве вызвано загрязнителями из юго-восточных воздушных потоков с юго-запада России, юго-востока Украины, где, по спутниковым данным, зафиксировано много лесных пожаров.

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