Минздрав Литвы: Финляндия вводит контроль на границах

Финляндия информировала партнеров по Евросоюзу, что возобновила контроль на внутренних границах и начала ограничивать прибытие людей из других стран ЕС, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

"Сейчас прибыть в страну смогут лишь те иностранцы, которые в ней законно проживают, работают, учатся, либо путешествуют по семейным делам, например, прибывают на свадьбы, похороны и в подобных случаях. На пунктах проверки должностные лица будут просить предоставить документы, доказывающие цель поездки", – говорится в сообщении.

По данным министерства, пограничный контроль на месяц, с 19 сентября по 18 октября, возобновлен с Литвой, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Испанией, Австрией, Люксембургом, Португалией, Францией, Словенией, Швейцарией, Грецией, Данией, Италией, Венгрией, Мальтой, Исландией, Норвегией, Швецией, Германией, Словакией и Эстонией.

Министерство здравоохранения информирует, что так Финляндия отреагировала на рост заболеваемости коронавирусом (COVID-19) в этих Европейских странах.

С ростом среднего показателя заболеваемости в Литве, министерство призывает путешествующих в зарубежные страны интересоваться правилами прибытия, изоляции и ограничениями в этих странах.

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