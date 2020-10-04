Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за прошедшие сутки в Литве подтверждено 104 случая заражения коронавирусом (COVID-19). 40 из них зарегистрированы в Шяуляйском, 29 - в Вильнюсском, 23 - в Каунасском, 6 - в Клайпедском уездах. Еще 3 случая зафиксированы в Утене, 2 - в Мариямполе и 1 - в Паневежском районе.
По данным НЦОЗ, всего в Литве подтвердили 5185 случаев COVID-19, 2577 человек еще болеют, 2495 – выздоровели. Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.
В изоляции находятся 28 077 человек.
С 1 июня в Литве зафиксирован 283 привозных случаев коронавируса.