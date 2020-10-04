В Литве установили 104 новых случая коронавируса

ru.DELFI.lt

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за прошедшие сутки в Литве подтверждено 104 случая заражения коронавирусом (COVID-19). 40 из них зарегистрированы в Шяуляйском, 29 - в Вильнюсском, 23 - в Каунасском, 6 - в Клайпедском уездах. Еще 3 случая зафиксированы в Утене, 2 - в Мариямполе и 1 - в Паневежском районе.

По данным НЦОЗ, всего в Литве подтвердили 5185 случаев COVID-19, 2577 человек еще болеют, 2495 – выздоровели. Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам. В изоляции находятся 28 077 человек. С 1 июня в Литве зафиксирован 283 привозных случаев коронавируса. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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