По данным НЦОЗ, всего в Литве подтвердили 5185 случаев COVID-19, 2577 человек еще болеют, 2495 – выздоровели. Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.

В изоляции находятся 28 077 человек.

С 1 июня в Литве зафиксирован 283 привозных случаев коронавируса.

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