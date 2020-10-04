Ночной рейд в Вильнюсе: хаос на улице, любители скорости и нетрезвые водители

В выходные сотрудники Вильнюсской дорожной полиции вновь не оставили водителей без присмотра. Ночью с пятницы на субботу сотрудникам на глаза попадались и те, кто превышает скорость, и мужчины, которые решили покататься без водительских прав. А под стражу взяли владельца BMW, который не был за рулем. Он находился в баре, и веселье из помещения решил перенести на улицу, где работали сотрудники полиции.

Экипажи полиции, организовавшие рейд, выстроились на улице Гележинё Вилко до полуночи.Обычно здесь множество любителей скорости. Попались 6 любителей скорости, которые забыли правила дорожного движения и знаки, - им придется научиться ездить на общественном транспорте или такси - оба водителя превысили допустимую скорость на 50 км /ч. Водитель Peugeot ехал со скоростью 94 км / ч, BMW - 98 км / ч, а другой водитель Peugeot ускорился до 102 км / ч, скорость одного водителя BMW составила 116 км / ч; Водитель Mini Cooper разогнался до 117 км / ч, Mercedes Benz разогнался до 125 км / ч; позицию лидера занял BMW, который ехать по городу со скоростью 139 км / ч.

Около полуночи сотрудники полиции решили проверить улицу Пилимо, по которой часто ездят люди из увеселительных заведений Старого города. Правонарушителей долго ждать не пришлось: двое мужчин, вообще не имевших водительских прав, свернули прямо к полицейским. Один из них еще имел наглость и выпить перед тем, как сесть за руль микроавтобуса. Молодой человек не отказался от проверки. Ему установлено 1.01 промилле.

Водитель, который вез владельца машины и еще одного друга, здесь свою поездку и закончил. Всем пришлось искать другую машину, потому что не появлялись тех, кто хотел и мог сменить водителя.

Буквально в нескольких десятках метров от полицейского рейда BMW остановил его владелец, который шел от бара к месту рейда по проезжей части. Хозяин BMW, коротко побеседовавший с друзьями, не сел в машину. Мужчина подошел к офицерам. Здесь он начал цепляться к сотрудникам, особо не подбирая слова.

Друзья владельца BMW, вышедшие из бара, не стали ждать и разъехались, а мужчина так хотел объяснить сотрудникам полиции свое отношение, стоя на проезжей части и подвергая себя опасности, что напросился на штраф.

Вскоре выяснилось, что такое средство воспитания для него слишком слабое. Он продолжал то фотографироваться на улице, то цепляться к водителям, которых остановили, то ругал и увольнял сотрудников полиции.

Еще несколько раз они пытались обойтись словесными предупреждениями. Нарушитель упорно не слушал, поэтому полицейские вызвали еще один экипаж и надели на мужчину наручники.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!