Коронавирус установили у двоих членов делегации Макрона, президент Литвы сдаст тест на COVID-19

2 октября коронавирус установили у двоих членов делегации президента Франции Эммануэля Макрона, которые приезжали с ним в Литву.

Согласно рекомендациям Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), все, кто контактировал с этими людьми, изолировали, их проверят на COVID-19.

На данный момент в изоляции находятся пятеро работников президентской службы. Президент Гитанаса Науседа и его супруга Диана не будут изолированы, однако их профилактически проверят на COVID-19.

Позже НЦОЗ сообщил, что установили 9 контактов с заболевшими, они проведут в изоляции 14 дней.

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