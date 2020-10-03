СМИ: очереди на границе Беларуси и стран ЕС увеличиваются

Очереди большегрузных автомобилей на границе со странами Евросоюза увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета на 16:00.

На латвийском направлении в «колейке» стоит более 150 фур:

«Урбаны» — более 100;

«Григоровщина» — более 50.

Больше всего грузовиков ждет свою очередь на выезд в Литву — более 440:

«Каменный Лог» — более 130;

«Котловка» — более 120;

«Привалка» — более 100;

«Бенякони» — более 90.

В двух пунктах пропуска на белорусско-польской границе стоит более 60 фур:

«Брузги» — более 30;

«Козловичи» — более 30.

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