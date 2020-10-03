На латвийском направлении в «колейке» стоит более 150 фур:
«Урбаны» — более 100;
«Григоровщина» — более 50.
Больше всего грузовиков ждет свою очередь на выезд в Литву — более 440:
«Каменный Лог» — более 130;
«Котловка» — более 120;
«Привалка» — более 100;
«Бенякони» — более 90.
В двух пунктах пропуска на белорусско-польской границе стоит более 60 фур:
«Брузги» — более 30;
«Козловичи» — более 30.
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