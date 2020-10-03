В Рукле перевернулся военный грузовик
ru.DELFI.lt
03.октября 2020 17:34
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Iš Klaipėdos uosto į Ruklą pajudėjo Danijos karinės technikos kolona, M. Milinio nuotr.
В Рукле водитель военного грузовика не справился с управлением, машина перевернулась. К счастью, водитель серьезных травм избежал.
2 октября, в 11 ч. в Рукле (Йонавский район) перевернулся военный грузовик, которым управлял молодой человек (1996 г.р.).
В ДТП пострадал водитель, ему назначено амбулаторное лечение.
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