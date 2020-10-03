В Рукле перевернулся военный грузовик

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Iš Klaipėdos uosto į Ruklą pajudėjo Danijos karinės technikos kolona, M. Milinio nuotr.

В Рукле водитель военного грузовика не справился с управлением, машина перевернулась. К счастью, водитель серьезных травм избежал.

2 октября, в 11 ч. в Рукле (Йонавский район) перевернулся военный грузовик, которым управлял молодой человек (1996 г.р.). В ДТП пострадал водитель, ему назначено амбулаторное лечение. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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