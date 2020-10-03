2 октября, в 11 ч. в Рукле (Йонавский район) перевернулся военный грузовик, которым управлял молодой человек (1996 г.р.).

В ДТП пострадал водитель, ему назначено амбулаторное лечение.

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