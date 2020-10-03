В Вильнюсе с объездной дороги в поле съехал автомобиль

ru.DELFI.lt

В субботу после обеда в полицию сообщили, что на одном из перекрестков Вильнюса перевернулся автомобиль, его водитель, возможно, пьян.

Сообщалось, что ДТП произошло на перекрестке ул. Наугардуко и Геросёс Вильтес. Другие очевидцы сообщили, что место ДТП - улица Тукстантмячё. Когда приехала полиция, выяснилось, что Audi съехал с дороги и перевернулся. Очевидец сообщил, что, водитель, возможно, пьян. Однако полиция выяснила, что мужчина был трезв, вероятно, он не справился с управлением автомобиля, что и стало причиной ДТП. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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