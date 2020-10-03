Три дня из-за утечки содержимого канализации жители страдали от смрада

У жителей дома номер 44 на ул. Вандянтякё в Вильнюсе лопнуло терпение: три дня они терпели невыносимый смрад из-за утечки содержимого канализации жители. Жители критикуют работу администратора дома Mano būstas. Администратор заявил, что авария произошла дважды и виноваты в этом жители, которые бросали в канализацию тряпки.

В редакцию Delfi написала жительница дома Виктория К., которая рассказала, что в доме постоянно были проблемы: даже лампочку поменять бывает непросто. Но история с канализацией вывела жителей из себя.

"В понедельник была такая ситуация – у нас забилась канализация. Вызвали аварийную службу, она все прочистила. Но все, что было в трубах, вытекло в подвал. Вода куда-то стекла, а фекалии и прочее осталось. Был вечер, представляете, какой смрад стоял?", – рассказала Виктория, которая заметила, что об этом в тот же вечер сообщили в Mano būstas.

"Ничего не убрали, но был вечер, мы ждали до вторника. Но и во вторник ничего. В среду утром я звонила несколько раз – мне сказали, что регистрируют и все уберут. Приходим с работы - в подъезд не зайти, вонь страшная", – возмущалась женщина.

Vandentiekio g. 44 name išsiliejo nuotekos Foto: DELFI skaitytojas

В четверг жители стали писать десятки писем, звонить по много раз, но никто ничего не сделал.

"Только когда пригрозили, что обратимся в СМИ, госучреждения, все убрали. В четверг это сделали, сантехники все сделали, потом провели дезинфекцию", – рассказала Виктория, которая сказала, что у жителей есть и другие претензии к администратору.

Vandentiekio g. 44 name išsiliejo nuotekos Foto: DELFI skaitytojas

Пресс-секретарь Mano būstas Паулюс Угянскис подтвердил, что первый звонок поступил 28 сентября. В тот же день авария была ликвидирована.

"Поскольку был поздний вечер (после 22 ч.), уборку запланировали на завтра. Но за это время снова забилась канализация. Аварийная служба снова выезжала и приводила все в порядок", – пояснил Угянскис.

Выяснилось, что причина неполадок - не какие-то поломки, а безответственное поведение жителей, из труб достали тряпки.

"1 октября компания все убрала и провела дезинфекцию", – сказал Угянскис.

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