Минздрав сравнил цены на лекарства в Литве и других странах Европы: разница огромная

После того как в обществе возник интерес к сравнению цен на компенсируемые лекарства в Литве и других странах ЕС, Минздрав представил таблицу цен в Литве и других странах.

В пресс-релизе указано, что сравнивались цены на лекарства конкретной фармацевтической компании в Литве и в других странах.

Речь идет о лекарствах 10 фармацевтических компаний (Teva, Mylan Healthcare, GlaxoSmithkline, Sanofi, Pfizer, Novartis, Astra Zeneca, Novonordisk, Sandoz, Berlin Chemie). Эти компании не захотели снизить цены на 47 лекарств в Литве, несмотря на то, что в других странах цены ниже, поэтому литовские врачи не могут назначать эти лекарства пациентам.

На этой неделе сообщалось, что с октября врачи не смогут назначать пациентам 47 лекарств, за исключением тех случаев, когда речь идет о продолжении лечения. Другим пациентам врачи будут выписывать их аналоги.

Минздрав напоминает, что на этой неделе министр Аурелиюс Верига официально обратился к представителям фармацевтических компаний в Литве и их центральные офисы с просьбой снизить цены до 8 октября, чтобы они были такими, как в других странах ЕС. Государственная больничная касса должна организовать переговоры с этими компаниями.

Минздрав напоминает, что как только производители снизят цены, врачи снова смогут выписывать пациентам эти лекарства.



Delfi напоминает, что ассоциация производителей лекарств свою позицию представила 1 октября. BNS писал, что, по их мнению, Минздрав использует порочную методику включения лекарств в список компенсируемых.

"Мы отклоняем подозрения в том, что мы якобы намеренно повышаем цены. Наша цель остается прежней – гарантировать пациентам в Литве одни из самых низких и доступных цен в Европе", – сказала директор Ассоциации инновационной фармацевтической промышленности Агне Гайжаускене.

"Необходимо как можно скорее обеспечить реальный диалог с министерством о необходимости совершенствования ценовой политики, в диалоге должны участвовать и представители пациентов, и врачи, важно учитывать накопленный опыт и практику разных стран", – прибавила она.

Гайжаускене уверяет, что производители предлагают Минздраву новые лекарства для лечения сложных болезней по самым низким ценам, а при этом их каждый раз просят снизить цены еще больше.

По ее словам, ассоциация не видит последовательности и конструктивного диалога со стороны Минздрава.

Глава Ассоциации производителей лекарств Раса Бричкене сказала, что сейчас установлены строгие поправки к системе компенсации лекарств, которые ограничивают конкуренцию и замораживают цены.

"В Литве цены на лекарства фиксированные, а Минздрав требует, чтобы конкретные производители снизили цены по самой низкой цене другого производителя, который в Литве даже не зарегистрирован", – сказала она.

По словам Бричкене, власть неоднократно просили пересмотреть требования и оценивать цены только тех производителей, которые поставляют лекарства на литовский рынок, а также увеличить количество лекарств в списке.

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