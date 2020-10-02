"Delfi Главное": на балконе не покуришь, Макрон в Литве, чиновничьи зарплаты, санкции и 3 дня ада на Окрестина

Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с событиями недели в Литве и мире и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- Президент Франции Эмманюэль Макрон готов помогать народу Беларуси и продолжать диалог с Россией. Итоги двухдневного визита в Литву

- Война санкций: страны Балтии ввели новые ограничения против приближенных Лукашенко и дождались ответа

- На Южном Кавказе горячо: Армения и Азербайджан возобновили военные действия и обвиняют друг друга в провокациях

- Пандемия не помеха. Пока Литва была на карантине, чиновники повысили себе зарплаты

- Курить только с разрешения соседей: Сейм принял поправки к закону о контроле над табаком

- Трое суток ада в изоляторе на Окрестина: рассказ беженца из Минска

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Настасья Явмен.

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